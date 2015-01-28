Больницам дадут возможность легально зарабатывать деньги

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сообщил, что одним из направлений медицинской реформы будет возможность давать больницам и всей системе здравоохранения легально зарабатывать деньги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Виннице.

Он объяснил, что люди гонорарами будут оплачивать предоставленные им услуги врачей.

«Это может осуществляться через фонды или непосредственно врачу. Я еще раз хотел бы подчеркнуть - это не взятка - это гонорар за оказанную услугу», - сказал Квиташвили.

Он отметил, что на сегодняшний день нет нормальной системы легализации доходов, поэтому ее необходимо менять.

«Доходы врачей изменятся и будут зависеть от количества пациентов, которых они осматривают, и предоставления ими консультаций. Сегодня существующая система - нечестная и неправильная - все получают понемногу исходя из количества коек и штатного расписания. Мы будем переходить на оплату услуг, которая будет включать исключительно врачебную деятельность», - сказал министр.