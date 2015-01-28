Снижения стоимости импортируемых лекарств можно ожидать в конце текущего года в случае принятия в ближайшее время необходимого закона Верховной Радой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сказал во время пресс-конференции в Виннице.

«Чтобы получить эффект снижения стоимости лекарств – необходимо открыть рынок, то есть необходимо перерегулировать лицензионный рынок, который сегодня есть в стране по импорту и по продаже. Мы ожидаем, благодаря дерегуляции рынка и дерегуляции лицензионной системы, около 30-40% снижения стоимости, и не на все лекарства, а только на импортируемые», - сказал министр.

На вопрос УНИАН, когда же именно можно ожидать снижения стоимости, министр ответил, что для этого парламент должен еще принять соответствующий закон.

«Для этого нужно принять закон и, если парламент его примет на следующей сессии, тогда от этого нужно еще отсчитать 5-6 месяцев. И после этого сможем рассчитывать на результат», - объяснил министр.

Как сообщал УНИАН, 23 января Квиташвили заявлял, что благодаря дерегуляции рынка цены на лекарства могут быть снижены до 30%, а украинцы получат доступ к качественным препаратам лучших мировых брендов.