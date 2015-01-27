Завтра вынесут постановление об использовании лекарств, которые находятся на госскладах

Завтра на заседание Кабинета министров Украины будет вынесено постановление о возможности использования лекарств, находящихся на государственных складах, параллельно проводится их инвентаризация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сегодня во время пресс-конференции в Виннице.

«Вчера я получил поручение от премьера по определению наличия того, что там (на госскладах - УНИАН) находится. Есть склады по всем областям. 8 таких складов, из которых 6 в Донецкой и два в Луганской областях, мы будем смотреть в первую очередь», - сказал Квиташвили.

По его словам, пока о том, что там есть, известно только по имеющимся спискам. «Но мы не знаем, какого качества и в каком количестве», - уточнил он.

Квиташвили анонсировал, что «завтра на заседание Кабмина мы будем выносить постановление, которое позволит нам использовать запасы, которые существуют на этих складах».

Министр добавил, что параллельно в течение одного-двух дней будет проведена инвентаризация имеющегося на этих складах. «Инвентаризация проводится очень быстро - день-два», - сказал он.