Необходимо разъяснять об угрозе пребывания детей на оккупированных территориях

Уполномоченный президента Украины по вопросам прав ребенка Николай Кулеба заявляет о необходимости вести массовую разъяснительную работу среди родителей о смертельной угрозе пребывания в зоне проведения Антитеррористической операции, которая продолжается на Донбассе из-за военной агрессии России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

"К сожалению, сегодня довольно слабо ведется разъяснительная работа с людьми, и немногие ее ведут... Необходимо сегодня вести массированную разъяснительную работу среди родителей о смертельной угрозе пребывания на тех территориях. Сегодня меня спрашивают, почему мы принудительно не вывозим детей. Во-первых, законодательство сегодня не приспособлено к той ситуации, которая сегодня происходит. Второе - родители являются законными представителями своих детей, они отвечают за жизнь и здоровье своих детей. Поэтому единственным механизмом сегодня эвакуации детей - это может быть проведение разъяснительной работы об опасности пребывания семей с детьми на тех территориях", - сказал он, отметив необходимость возвращения социальных работников в Донецкую и Луганскую области, которые бы проводили такую разъяснительную работу среди семей с детьми.

По его словам, необходимо также разработать механизм эвакуации детей из зоны АТО без согласия родителей в случае возникновения экстренной ситуации. Кулеба уточнил, что это должны быть изменения в законодательстве.

"Также необходимо сегодня разрабатывать механизм эвакуации детей, в случае наступления экстренной ситуации, без согласия родителей", - считает он.

Кулеба подчеркнул, что речь идет о том, что, в случае экстренной ситуации, специальные службы и органы могли бы эвакуировать детей, родители которых на этот момент не находятся рядом с ними.

По словам Кулебы, если ребенок в момент экстренной ситуации находится вместе с родителями, то насильно забирать его никто не будет.

"Мы не можем говорить о ребенке, который находится с семьей", - сказал он.

Кроме того, детский омбудсмен также отметил, что женщины с детьми все блокпосты в зоне АТО могут проходить без временного пропуска.

"Могу сегодня сообщить, что семьи с детьми могут переезжать на эти территории... Если это просто семья с детьми, по крайней мере женщина с ребенком или женщина с детьми может перейти на эту территорию", - сказал он.

Кроме того, Кулеба отметил, что "миф о том, что граждане хотят убежать в Россию, остается мифом".

"Семьи говорят об одном - мы не хотим ехать в Россию, мы хотим, чтобы прекратилась война", - отметил он.