Днепропетровская область готова принять до 2,5 тыс. детей из Донбасса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на минувшей неделе в Днепропетровский детский санаторий №2 в сопровождении трех взрослых приехали 39 детей из Авдеевки, которую активно обстреливают боевики.

В санатории дети-переселенцы будут обеспечены продуктами питания, медицинской помощью, в том числе психологической. Также здесь в полном объеме налажен учебный процесс для учеников с 1 по 7 класс по программам как с украинским, так и с русским языком обучения.

Вскоре Днепропетровская область ожидает детей-переселенцев из Дебальцево, Марьинки и других населенных пунктов Донбасса, они будут размещены в санаториях и лагерях отдыха.