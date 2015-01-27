В 2014 году 36% региональных тендеров в области медицины не состоялось, поэтому треть необходимых лекарств и оборудования может не попасть в этом году в больницы.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил эксперт Центра политических ситуаций и аналитики Глеб Каневский, представляя результаты мониторинга закупок в сфере здравоохранения в Запорожской, Волынской, Херсонской и Черниговской областях.

«Объектами мониторинга были избраны 4 области, расположенные таким образом, чтобы можно было пронаблюдать ситуацию как на востоке Украины, так и на западе. Мониторинг коснулся всех медицинских закупок в пределах этих областей. Статистика не утешительна. Всего в четырех областях в течение 2014 года была запланирована 181 закупка, из которых заключили договоры на поставку медикаментов всего по 115. Можно уверенно утверждать, что 36% закупок в регионах за средства местного бюджета просто сорвались», - сообщил он.

В частности, по словам Каневского, закупки срывались из-за того, что было подано меньше двух предложений и из-за нарушения законодательства.

В соответствии с результатами исследования, наихудшая ситуация в сфере медицинских закупок в 2014 году сложилась в Херсонской области, где не состоялось 48% всех закупок, в Запорожской было провалено 38% закупок, в Черниговской – 31%, в Волынской – 27%.