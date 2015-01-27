Ни одна из целевых программ в сфере здравоохранения не профинансирована на 100%

На 2015 год ни одна из целевых государственных программ в сфере здравоохранения не профинансирована на 100% от потребности.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления благотворительного фонда «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей.

«Я думаю, при тех средствах, которые выделены - 3,3 миллиарда гривен, потребности будут удовлетворены по каким-то программам на 10-20%, по каким-то на 30-50%, а по некоторым на 70%. Есть потребность натуральная и задекларированная... Когда Минздрав говорит, что на 100% что-то купили, то речь идет лишь о том, что они потратили 100% средств. Речь не идет о том, какое количество и чего они купили», - сказал Шерембей, отметив, что в настоящее время существует 18 государственных программ и наиболее критической ситуация остается в онкологии, а также в вопросе борьбы с туберкулезом и СПИДом.

Шерембей также заметил, что в Украине бюджет Минздрава всегда строился по остаточному принципу и всегда нес за собой дефицит средств. «Украина находится в состоянии, когда человек, по сути, платит все сам. Минздрав впервые за годы независимости завалил госзакупки. Большое количество людей осталась без лечения. К сожалению, это больные не насморком, а как правило, это болезни, которые граничат с летальным исходом. Если человек не получает медикаменты, он умирает. В Украине за сутки умирают от онкологии практически 300 человек... По одной простой причине - катастрофическое недофинансирование программ, коррупция в Минздраве, которая всегда жила и процветала, и в результате мы имеем такое количество смертей. В среднем по Украине за сутки от нехватки медикаментов может умирать 1600 человек. 2015 год будет еще тяжелее, чем 2014, потому что Минздрав выдал средств, которые даже не сохранят те программы лечения, которые существовали все предыдущие годы - программы СПИДа, гепатита, туберкулеза. Те заболевания, которые всегда нужно контролировать, недофинансированы в среднем на 70%. Это чревато тем, что в Украине эти эпидемии наберут скорость и еще большее количество будет умирать», - сказал он.

Он также подчеркнул, что ни один чиновник из Минздрава за коррупцию в 2014 году не привлечен к ответственности. Шерембей добавил, что все пациентские организации в этом году «начнут тотальное наступление на Минздрав, чтобы эти люди сидели в тюрьме».

«Мы также будем настаивать на том, чтобы Кабмин не декларировал свою заботу о людях, а выразил свою политику в финансовом эквиваленте, равную жизни этих людей и чтобы выделил 6,8 млрд на программы лечения, которые покрыли бы, как минимум, декларируемую потребность. Пока же выделено 3,3 миллиарда гривен», - резюмировал он.