Национальная стратегия новой системы здравоохранения охватывает шесть направлений

Национальная стратегия построения новой системы здравоохранения в Украине на период 2015-2025 лет охватывает шесть направлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, где был представлен проект Национальной стратегии, сказал эксперт Стратегической совещательной группы по вопросам реформирования системы здравоохранения в Украине Александр Курпита.

Он отметил, что стратегия охватывает шесть основных направлений формирования: оказание медицинских услуг, финансирование отрасли, управление, человеческие ресурсы, информатизация отрасли и использование технологий, товаров и лекарств.

Говоря о предоставлении медицинских услуг, он отметил, что рабочая группа выделила 5 основных сфер, в которых эти услуги предоставляются и которые имеют соответствующие блоки в стратегии.

В частности, это развитие и реструктуризация первичной медицинской помощи, введение четкой системы направления пациента к определенному врачу, введение смешанной оплаты труда, куда будут входить капитальные расходы, оплата услуг, оплата за эффективность и оплата за качество.

Что касается сети больниц, то группа подчеркивает необходимость их оптимизации, изменив принципы их финансирования, внедрив аутсорсинг ряда услуг, а также предоставив право автономного ведения административной и финансовой деятельности лечебных учреждений.

“Высокие технологии должны внедряться в Украине через уникальные клиники, которых должен быть не так много, путем введения оплаты за услуги, а также на принципах государственного частного партнерства”, - сказал Курпита.

Также он отметил, что для формирования новой системы общественного здоровья, которая должна заменить санитарно-эпидемиологическую службу и ряд других служб, необходимо, в частности, внести изменения в законодательство и внедрить информационные инициативы относительно самых главных угроз здоровью, а также создать единый национальный центр общественного здоровья.

Курпита также напомнил, что необходимо и дальше проводить реформирование системы экстренной медицинской помощи.

В то же время министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили отметил, что данная стратегия позволяет написать “хороший план действий”, но его нужно улучшать, в частности, путем консультаций с общественностью.

По словам министра, до конца февраля есть время для того, чтобы принять весомый документ и строить действия министерства по имплементации плана.

Кроме того, члены комитета решили провести открытые комитетские слушания по реформированию системы здравоохранения при участии общественности, чтобы заслушать уже дополненный план реформ.