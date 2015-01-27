За сутки в зоне АТО 29 украинских военных получили ранения

За сутки в зоне АТО погибли девять украинских военных, 29 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнёв сегодня на брифинге.

По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли девять украинских военных, 29 получили ранения.