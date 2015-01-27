За сутки в зоне АТО 29 украинских военных получили ранения
11:55, 27 января 2015Страна
95
Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнёв
За минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли девять украинских военных,
29 получили ранения / Фото: УНИАН
За сутки в зоне АТО погибли девять украинских военных, 29 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнёв сегодня на брифинге.
По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли девять украинских военных, 29 получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter