Спецбригады экстренной медпомощи приведут в полную готовность

Министерство здравоохранения Украины в связи с обострением социально-политической ситуации в зоне проведения АТО на территориях Донецкой и Луганской областей и с целью гарантированного оказания своевременной неотложной медицинской помощи пострадавшим поручило структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций, Национальной медицинской академии наук Украины привести в полную готовность специализированные бригады второй очереди медицины катастроф центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Харьковской областей, города Киева и Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины.

Также поручено обеспечить бригады необходимым запасом медикаментов в расчете на трое суток работы, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

Кроме этого, Минздрав поручил создать резерв коечного фонда и обеспечить, в случае необходимости, госпитализацию пострадавших из зоны проведения АТО в стационарные заведения здравоохранения и стационары научно-исследовательских институтов, эвакуацию пострадавших с помощью санитарного транспорта с места доставки в вышеупомянутые заведения здравоохранения, создание резервов необходимых медикаментов. Быть готовыми оказать необходимую помощь медикаментами и изделиями медицинского назначения заведениям здравоохранения, работающими на территории Донецкой, Луганской областей, а также Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей, которые являются максимально приближенными к зоне проведения АТО.

По оперативной информации структурных подразделений по вопросам здравоохранения Днепропетровской, Запорожской, Киевской областей и г. Киева, на 25 января были приведены в полную готовность с возможным срочным выездом в заведения здравоохранения Луганской и Донецкой областей специализированные бригады второй очереди медицины катастроф, в частности:

Днепропетровская область: 32 бригады, в том числе: специализированные бригады врачей (врач-хирург, врач-нейрохирург, врач - хирург сосудистый, врач-анестезиолог, врач-травматолог и пр.), 15 врачебных бригад (водитель, врач, фельдшер/медицинская сестра), 14 фельдшерских бригад (водитель, фельдшер или медицинская сестра);

Запорожская область: 35 бригад, в том числе: 18 врачебных бригад (водитель, врач, фельдшер/медицинская сестра), 17 фельдшерских бригад (водитель, фельдшер или медицинская сестра);

Киевская область: 12 врачебных бригад (водитель, врач, фельдшер/медицинская сестра);

Харьковская область: 25 бригад, в том числе: 5 врачебных бригад (водитель, врач, фельдшер/медицинская сестра), 20 фельдшерских бригад (водитель, фельдшер или медицинская сестра);

г. Киев: 2 специализированных отряды врачей-специалистов разного профиля общим количеством 63 чел.

Также создан резерв коечного фонда хирургического (150 коек), травматологического (100 коек) и комбустиологического (40 коек) профилей по заведениям здравоохранения в г. Киеве.

Как сообщал УНИАН, 24 января в результате обстрела террористами жилых кварталов на востоке Мариуполя погибли 30 мирных жителей.

Госпитализированы 105 человек, пострадавших во время обстрела, из них 12 находятся в тяжелом состоянии.