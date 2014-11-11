В лечебных заведениях Украины медпомощь получили 2924 раненых солдат

Руководитель военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Виталий Андронатий сообщил, что в лечебных заведениях Украины медицинскую помощь получили 2924 раненых украинских солдат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

В частности, он проинформировал о количестве солдат Вооруженных сил Украины, которые получали медицинскую помощь, - без учета бойцов из других силовых структур.

“У нас сейчас 2924 раненых прошли через наши лечебные заведения. Сейчас в госпиталях находятся 383 человека, которые остаются на лечении. 27 находятся за границей”, - сказал Андронатив.

Напомним, в феврале 2014 года Россия начала военную агрессию против Украины. В апреле Украина начала антитеррористическую операцию на Донбассе с участием силовиков из МВД, СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы и др.

В результате боевых действий в Луганской и Донецкой областях, по данным ООН, по состоянию на конец октября «убито, по меньшей мере, 4035 человек (с учетом 298 погибших на борту MH17) и 9336 - ранены».