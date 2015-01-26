В больницах Мариуполя работают психологи Гуманитарного штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, начиная с субботы, 24 января, специалисты психологической службы Штаба Ахметова работают в больнице скорой помощи, в больницах № 3, № 4, в первой городской больнице Мариуполя. Также психологическую помощь в Мариуполе можно получить в палатках помощи, организованных ГСЧС на ул. Киевская, 46. Вчера специалисты Штаба весь день провели в лечебных учреждениях и оказали помощь для 70 человек.

«Около ста раненых, они находятся в пяти больницах города. Среди пострадавших есть дети. Одной девочке пришлось ампутировать ногу, она находится в реанимации, - рассказывает координатор психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова Алена Лукьянчук, которая два дня оказывает психологическую помощь пострадавшим в трагедии. - В микрорайоне Восточный ГСЧС совместно с социальными службами разместили палатку для обогрева и координации работы, приема заявлений, выдачи помощи пострадавшим. В этой платке мы провели весь день. Сотни людей приходят за помощью, у людей выбиты окна, у многих дырки в квартирах. Людям прямо в очередях становилось плохо, женщины плакали, у кого-то ранены близкие, у кого-то в семье есть погибшие».

Совместно с Мариупольским социальным центром молодежи Штаб открыл горячую линию +38 099 079 92 60, позвонив на которую люди могут получить консультацию психолога. Прием заявок на психологическую помощь осуществляет и горячая линия Гуманитарного штаба Рината Ахметова 0 800 50 9001.

Психологическая служба при Гуманитарном штабе Рината Ахметова работает в Мариуполе и других городах Украины уже пять месяцев. Напомним, в Штабе Ахметова также работает масштабный проект по подготовке кризисных психологов, которые будут помогать мирному населению в том числе в самых горячих точках Донбасса.

«Уже с третьего модуля обучения мы планировали подключать их в нашу работу, – говорит Алена Лукьянчук. - Сейчас они проходят только второй модуль обучения, но если у кого-то будет желание работать с пострадавшими уже сейчас, мы готовы оказать поддержку и содействие». По словам координатора психологической службы, в таких происшествиях важна помощь специалистов, чтобы предупредить потом психотравмирующие последствия.

«Много людей приходили к нам с истерикой, дезориентированы. К примеру, за помощью к нам в палатку пришла женщина. Она плачет и ничего не может сказать, пока я не приведу ее в чувство. Мы даже не можем узнать, в какой помощи она нуждается. То, что произошло в Мариуполе, как и любая травматическая ситуация, может привести посттравматическому стрессовому расстройству. Люди находятся в состоянии паники, тревоги. У пострадавших может развиться бессонница, головные боли», - отмечает специалист.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб по решению Рината Ахметова оказывает помощь всем мариупольцам, которые получили ранения в результате обстрелов и держит оперативную связь с лечебными учреждениями города. В субботу в городские больницы №№ 1, 2, 3, 4, 5 были доставлены антибиотики, обезболивающие, гемостатики, противовоспалительные препараты, физ.растворы, глюкоза, перевязочные материалы, системы, шприцы, перчатки.

Гуманитарный Штаб просит сообщать информацию о раненых, требующих помощи, по телефону горячей линии 0 800 509 001 или на адрес helpdonbass@fdu.org.ua. Штаб работает 24 часа в сутки.