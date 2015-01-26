В больницах проходят лечение 309 раненых бойцов АТО
14:20, 26 января 2015Страна
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Из них 19 бойцов АТО находятся в тяжелом состоянии
В больницах 309 раненых бойцов АТО / Фото: УНИАН
В больницах находятся 309 раненых бойцов АТО, из них 19 - в тяжелом состоянии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на брифинге в Киеве.
«По состоянию на сегодняшний день в госпиталях и лечебных заведениях находятся 309 военнослужащих, из них 19 - тяжелораненые», - отметил он.
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