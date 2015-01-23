Помогите найти контакты раненых в АТО детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, в связи с проведением интенсивных боевых действий в Донецке и близлежащих населенных пунктах Гуманитарный штаб Рината Ахметова обращается к жителям городов, их родственникам, волонтерам и представителям общественных организаций с просьбой помочь найти контакты пострадавших в трагедии детей.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова готов помочь в лечении и реабилитации детей на территории Украины, оказании психологической помощи. Просим сообщать обо всех известных вам случаях пострадавших детей, желательно с наличием контактов родных, одним из удобных вам способом:

позвонить по телефону бесплатной «горячей линии» Штаба 0800 509 001

отправить сообщение на электронный адрес: helpdonbass@fdu.org.ua

в социальных сетях Гуманитарного штаба.

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова создан 6 августа 2014 года с целью оказания максимальной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате боевых действий. Основные направления деятельности Штаба – оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе психологической помощи; помощь детям; адресная помощь.