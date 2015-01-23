Глава Минздрава обещает, что медицина в Украине станет намного качественнее

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили обещает, что медицина станет более доступной и намного качественнее для всего населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом он сказал во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Очерчивая ближайшие шаги в медицинской реформе на 2015 год, Квиташвили отметил, что создание новой модели финансирования отрасли, передача государственных закупок международным организациям, отмена ненужных лицензий, разного рода ненужных форм отчетности, упрощение регистраций и сертификаций в настоящее время являются первоочередными задачами Минздрава Украины.

«2015 год станет площадкой для проведения полномасштабной реформы медицинской отрасли, поэтому невозможно не общаться с действующими лицами реформы – врачами», - сказал он.

По его словам, «сейчас мы проводим аудиты больниц, поликлиник, чтобы иметь четкие просчеты стоимости услуг и данные о медицинских учреждениях перед тем, как менять систему. Но могу сказать одно – медицина станет открытой системой, более доступной и намного качественнее для всего населения».

Квиташвили заметил, что сегодня в Украине работает 8 тыс. 300 больниц и поликлиник и 75% денег из государственного бюджета тратится на их содержание. «Эти деньги нужно эффективно перераспределить. Вместо оплаты старых коек в больницах, их нужно использовать на лечение пациентов. В дальнейшем средства должны идти за пациентом в лечебные учреждения, а врачи получать легальную и достойную оплату труда», - подчеркнул глава Минздрава.

Комментируя нововведения правительства в финансировании отрасли здравоохранения, министр отметил, что госбюджет-2015 предусматривает предоставление местным органам власти больше полномочий по финансированию специальных медико-санитарных частей Минздрава и учреждений здравоохранения Укрзализницы. «В этом году местным бюджетам предоставлено 46,5 млрд грн на функционирование территориальных учреждений здравоохранения. Кроме того, в госбюджете на здравоохранение предусмотрено еще 10 млрд грн на выполнение централизованных лечебных и других программ, что на 0,5 млрд. грн. больше показателей 2014 года», - сказал он. При этом министр подчеркнул, что в целом расходы на здравоохранение в сводном бюджете составляют 59,6 млрд грн (на 3,9 млрд. грн. больше чем в 2014 году).