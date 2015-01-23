В Днепропетровской области будет продолжен пилотный проект по реформированию медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

"Много сделано по пилотному проекту реформирования медицинской отрасли в Днепропетровской области. Она на шаги впереди других областей, где также был начат этот проект. Необходимо передавать опыт Днепропетровщины другим регионам в реформировании медицинской отрасли", - отметил министр.

По его словам, сегодня проект будет продолжен по тем направлениям, где достигнуты положительные результаты. В частности, в ходе реформирования системы здравоохранения в Днепропетровской области произошло разделение медицинской помощи на первичную и вторичную. Квиташвили отметил, что такая практика существует во всем мире.

Министр отметил, что сегодня в Днепропетровске он провел совещание с медиками региона, где обсуждался ход реформирования отрасли. Такие же встречи, по его словам, будут в других областях. По итогам этих встреч планируется определить направления продолжения медицинской реформы.

Присутствовавшая на пресс-конференции заместитель председателя Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сисоенко сообщила, что комитет готовит новую редакцию закона о проведении медреформы в пилотных областях.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года был запущен пилотный проект по реформированию системы здравоохранения. В рамках медицинской реформы предусматривались изменения в работе первичной медицины, экстренной медицины, внедрение медицинского страхования, сокращение количества медучреждений и открытие амбулаторий семейной медицины. Проект реализуется в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве.