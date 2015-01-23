За сутки в зоне АТО ранены 50 военнослужащих

За минувшие сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военнослужащих, 50 ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки мы утратили 3 украинских военнослужащих, еще 50 были ранены", - сказал Лысенко.