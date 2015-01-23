За сутки в зоне АТО ранены 50 военнослужащих
15:15, 23 января 2015Страна
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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко
За минувшие сутки 50 украинских военнослужащих были ранены / Фото: УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военнослужащих, 50 ранены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки мы утратили 3 украинских военнослужащих, еще 50 были ранены", - сказал Лысенко.
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