В Украине в стационарных медучреждениях находится 341 раненный военнослужащий

В Украине в стационарных медицинских учреждениях находится 341 раненный военнослужащий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Украины Владислав Селезнев.

«Сегодня в стационарных лечебных учреждениях Министерства обороны Украины на лечении находится 341 военнослужащий Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые были ранены в ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины», - сообщил Селезнев.

По его словам, 21 воин находится в тяжелом состоянии.

«Еще 26 тяжелораненных военнослужащих находятся на лечении за рубежом, из них шесть - в Литве, пять военнослужащих - в Израиле и Германии, по три - в США и Латвии, два - в Великобритании и по одному - в Италии и Эстонии», - сообщил Селезнев.