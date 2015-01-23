Информация о выдаче гуманитарной помощи Штаба Ахметова в Донецке на сегодня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 22 января, большинство пунктов выдачи помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова продолжат работу в обычном режиме.

В частности, в пункте выдачи гуманитарной помощи на стадионе «Донбасс Арена» будут выдаваться детские наборы, новогодние подарки и препарат инсулина.

В Донецке будут работать следующие пункты выдачи:

в Кировском районе

в Куйбышевском районе

в Ворошиловском районе

в Киевском районе

в Калининском районе

в Буденовском районе

в Пролетарском районе

в Ленинском районе

на ледовой арене «Дружба»

В связи с обострением ситуации, завтра в Донецке не работают следующие пункты:

в Петровском районе

в микрорайоне «Текстильщик» (помощь временно можно получить в Кировском районе, на базе ДК им. Франко)

в микрорайоне «Октябрьский» (помощь временно можно получить в Куйбышевском районе, на базе ДК им. Куйбышева)

Также завтра пункты выдачи гуманитарной помощи Штаба Ахметова работают в таких, близлежащих к Донецку городах:

Макеевка

Енакиево

Моспино

Харцызск

Иловайск

Зугрэс

Шахтерск

22 января пункты выдачи в Горловке и Ясиноватой не возобновляют работу, ситуация в городах очень тяжелая.

Оперативную информацию по ситуации с выдачей гуманитарной помощи и работе пунктов можно узнать на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова и по телефону горячей линии 0 800 509 001.