Информация о выдаче гуманитарной помощи Штаба Ахметова в Донецке на сегодня
В пункте выдачи гуманитарной помощи на стадионе «Донбасс Арена» будут выдаваться детские наборы, новогодние подарки и препарат инсулина
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 22 января, большинство пунктов выдачи помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова продолжат работу в обычном режиме.
В частности, в пункте выдачи гуманитарной помощи на стадионе «Донбасс Арена» будут выдаваться детские наборы, новогодние подарки и препарат инсулина.
В Донецке будут работать следующие пункты выдачи:
в Кировском районе
в Куйбышевском районе
в Ворошиловском районе
в Киевском районе
в Калининском районе
в Буденовском районе
в Пролетарском районе
в Ленинском районе
на ледовой арене «Дружба»
В связи с обострением ситуации, завтра в Донецке не работают следующие пункты:
в Петровском районе
в микрорайоне «Текстильщик» (помощь временно можно получить в Кировском районе, на базе ДК им. Франко)
в микрорайоне «Октябрьский» (помощь временно можно получить в Куйбышевском районе, на базе ДК им. Куйбышева)
Также завтра пункты выдачи гуманитарной помощи Штаба Ахметова работают в таких, близлежащих к Донецку городах:
Макеевка
Енакиево
Моспино
Харцызск
Иловайск
Зугрэс
Шахтерск
22 января пункты выдачи в Горловке и Ясиноватой не возобновляют работу, ситуация в городах очень тяжелая.
Оперативную информацию по ситуации с выдачей гуманитарной помощи и работе пунктов можно узнать на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова и по телефону горячей линии 0 800 509 001.