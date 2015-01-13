За сутки на Донбассе ранены 10 военнослужащих
13:25, 13 января 2015Страна
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В течение минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, 10 получили ранения
Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, в зоне АТО за минувшие сутки погиб один украинский военный, 10 бойцов получили ранения.
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