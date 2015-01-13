За сутки на Донбассе ранены 10 военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в зоне АТО за минувшие сутки погиб один украинский военный, 10 бойцов получили ранения.