”Заболевание кожи лица, волосистой части головы и дерматозы, ассоциируемые с поражением слизистой оболочки”

В г. Киев, ул. Островского, 48, 20-21 марта состоится научно-практическая конференция с международным участием “Заболевания кожи лица, волосистой части головы и дерматозы, ассоциируемые с поражением слизистой оболочки” Организаторы: Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика. ул. Островского, 48, г. Киев, 03035. тел. (044) 249-46-56 Приглашены к участию: представители России, Беларуси, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций.

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