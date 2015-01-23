На базе Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского стартовали всеукраинские курсы бойца-спасателя COMBAT LIFE SAVER.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко", курсы, которые проводятся в рамках проекта Всемирного конгресса украинцев "Защита патриотов", будут организованы всех военных учебных заведениях Украины.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения, советник президента, общественный деятель Ольга Богомолец отметила, что в стране до сих пор не было никаких курсов для военных по предоставлению доврачебной помощи.

«В будущем в Украине будет создана система обучения навыкам первой медицинской помощи, которую пройдет каждый. Сегодня – первый шаг к ее созданию: по моей инициативе основан курс обучения для будущих командиров – курсантов военных высших учебных заведений. Если каждый из тех, кто пройдет обучение, а это около 3 тысяч офицеров, научит хотя бы 10 бойцов - это будет означать, что мы будем иметь 30 тысяч бойцов, которые будут способны спасти жизнь себе и раненным товарищам», – отметила Богомолец.

В последующем такие учения станут полноценной составляющей Военно-медицинской доктрины Украины, которая на данный момент находится на стадии подготовки и в ближайшее время будет вынесена на парламентские слушания.

Курс бойца-спасателя состоит из краткого вступления и обзора курса, практической составляющей, в ходе которой каждый из курсантов получит необходимые навыки по остановке потери крови, разблокированию дыхательных путей, спасания от пневмоторакса и методам надлежащей эвакуации раненых.

Профессиональные сертифицированные инструкторы НАТО и украинские специалисты отдельное внимание уделят обучению воинов предоставлять помощь с использованием любых материалов, которые есть в распоряжении. Курсы являются идентичными тем, которые проходят солдаты стран НАТО.

Инициатива ВКУ "Защита патриотов" – это обучение украинских солдат специальной военной тактической помощи в бою, курсы бойца-спасателя и курсы боевого медика. В рамках проекта каждый солдат, который прошел подготовку, обеспечивается аптечкой первой помощи IFAK, а каждый подготовленный фельдшер - рюкзаком боевого санитара.