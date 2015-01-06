В Киеве усиливаются порывы ветра, на дорогах тотальная гололедица

Как сообщает Украинский Гидрометцентр, «в ближайший час с сохранением до конца суток 6 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с».

Накануне синоптики прогнозировали, что сегодня, 6 января, на автодорогах Киева будет «тотальная гололедица», туман и плохая видимость.