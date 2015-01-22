Травяной чай повысит способность к зачатию

Если ты будешь регулярно пить чаи из «правильных» трав – укрепишь здоровье, наберешься энергии и сил и сможешь пробудить свою женственность, пишет beauty.ua.

Многие травяные чаи регулируют выработку женских гормонов. К чаю не забывай добавлять вкусные специи, к примеру, корицу, гвоздику или имбирь.

Заваривай чай из расчета 1 ч. л. ягод, сухих листьев или цветков на 100 мл воды.

Успокоит и подарит крепкий здоровый сон чай из душицы, мелиссы, мяты и лимонника. Такой сбор лучше всего пить за несколько часов до сна.

Чай из калины эффективен при менструальных болях и маточных кровотечениях. В начале зимы ты сможешь найти свежие ягоды калины на любом рынке. Кроме того, калина прекрасно укрепляет иммунитет.

Чай из листьев малины регулирует выработку гормона прогестерона (отвечает за способность к зачатию) и в целом уравновешивает эмоциональное состояние на разных этапах менструального цикла.

Липовый чай повышает иммунитет и помогает организму регулировать выработку женских гормонов, так как липа является источником фитогормонов.

Напиток из ягод облепихи поможет быстро и эффективно улучшить защитные силы организма.