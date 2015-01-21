Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 14-й Гуманитарный рейс Рината Ахметова доставит на Донбасс 3900 тонн продуктов

Сегодня, 21 января, очередная автоколонна Гуманитарного рейса Рината Ахметова отправилась из Днепропетровска в направлении Донецка. 26 большегрузных машин везут муку, сахар, подсолнечное масло, макароны, детское питание, кукурузную, перловую, пшеничную и ячневую крупы.

Гуманитарная помощь предназначена мирным жителям Донбасса, которые проживают в зоне проведения АТО, а также на подконтрольных украинской власти территориях.

Автоколонна отправлена на Донбасс в рамках 14-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова, которым планируется отправить 210 большегрузных машин, общий вес гуманитарной помощи составляет порядка 3 900 тонн. В рамках Рейса мирным жителям Донецкой и Луганской областей будут доставлены продукты питания и детские наборы.