Состоится пресс-брифинг «Помощь мирным жителям прифронтовых городов»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, завтра, 22 января, 11:30-12:30, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В ходе мероприятия координатор Штаба представит новый проект помощи мирным жителям городов Донецкой и Луганской областей, которые находятся на линии огня.

Кроме того, будет озвучена актуальная информация о работе пунктов выдачи гуманитарной помощи от Гуманитарного штаба Рината Ахметова в Донецке и примыкающих городах в связи с обострением обстановки.

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Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова создан 6 августа 2014 года с целью оказания максимальной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате боевых действий. Основные направления деятельности Штаба – оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе психологической помощи; помощь детям; адресная помощь.

При Штабе работает горячая линия - единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua.

Звонки на номер 0 800 50 9001 бесплатны со всех телефонов. Горячая линия работает круглосуточно.