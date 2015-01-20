Стартовал второй этап обучения кризисных психологов в рамках проекта Штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 19 января в Киеве начался второй модуль обучения для 250 кризисных психологов, которые будут работать с семьями из Донбасса. Основное направление этого этапа обучения – особенности работы психологов с детьми, пережившими травму войны.

Подготовка началась с лекционных занятий. Тренеры из киевского Института психологического здоровья, Наталья Подоляк и Наталья Простун, рассказали о методах оказания первой психологической помощи, посттравматическом синдроме и особенностях переживания потери и травмы детьми и их родителями.

«Часто родители больше зациклены на своих переживаниях, на своей тревоге. И они в своих переживаниях не видят, что происходит с ребенком, - говорит Наталья Простун. - Бывает такое, что родители заняты, ищут работу, и ребенок наедине остается со своей болью. Тогда дети должны идти в школы, садики, и там работать с психологами. Их необходимо социализировать».

В процессе обучения участники и тренеры делятся собственным опытом, обсуждают модели и методы работы. В последующие дни лекционный материал будет подкрепляться практическими занятиями в мини-группах.

«Есть большая потребность, в том, чтобы пришли и работали специалисты, именно кризисные психологи, с людьми, которые пережили, были свидетелями, очевидцами боевых действий сейчас в Украине», - говорит Ольга Олейник, участница тренинга из Краматорска.

Второй модуль обучения продлится до 11 февраля. Участники, разделенные на 9 групп в Киеве и Мариуполе, прослушают лекции, и поработают на практических занятиях с ведущими тренерами-психологами из Киева, Львова и Житомира.

Напомним, проект Гуманитарного штаба Рината Ахметова по подготовке кризисных психологов стартовал в ноябре 2014 года. Для участия были отобраны 250 лучших специалистов со всей Украины, которые уже имеют диплом психолога. Обучение проходит бесплатно. Работу тренеров оплачивает Гуманитарный штаб. На сегодня, это единственный в Украине проект, направленный на восстановление психологического состояния переселенцев и жителей зоны АТО.