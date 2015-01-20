В 2014 году в Украине усыновили 2101 ребенка-сироту

В 2014 году усыновлен 2101 ребенок-сирота и ребенок, лишенный родительской опеки, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Как отметили в министерстве, в случае, если ребенок становится сиротой или остается без родительской опеки, службами по делам детей первоочередно проводится работа по определению таких детей в семьи на воспитание, руководствуясь принципом лучших интересов ребенка, при этом преимущество предоставляется родственникам ребенка. Так, по оперативным данным из областей, по состоянию на в 30.12.2014 года, усыновлен 2101 ребенок-сирота и ребенок, лишенный родительской опеки, из них: гражданами Украины – 1582 детей, иностранными гражданами – 519 детей (данные по АР Крым и г. Севастополь по состоянию на 28 февраля 2014 г.).

Несмотря на проведение антитеррористической операции, на протяжении 2014 года в Донецкой области были усыновлены 238 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (украинцами – 192, иностранцами – 46), в Луганской – 64 (украинцами – 53, иностранцами – 11).

Однако, на учете детей, которые могут быть усыновлены, в регионах еще находятся более 21 тысячи детей, почти 12 тысяч из них уже устроены в приемные семьи и детские дома семейного типа, в то же время они не потеряли право быть усыновленными.

Следует отметить, что при усыновлении украинцы отдают преимущество маленьким детям. На учете в службах по делам детей находятся 1708 кандидатов в усыновители, из них 1410 (83%) желают усыновить ребенка до 5 лет, а таких детей на учете менее 5%.

Преимущественное большинство детей, ожидающих усыновления, – это дети старше 10 лет, дети из групп братьев/сестер и дети с особыми потребностями, которые мечтают получить родительское тепло.