ВР оставила льготы для детей-сирот и инвалидов

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины (№1577).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон в доработанном варианте проголосовали 256 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил во время представления законопроекта премьер-министр Арсений Яценюк, были оставлены действующие нормы об условиях оплаты труда работников бюджетных учреждений. Также предполагается, что в 2015 году максимальный размер заработной платы работникам государственных органов и бюджетных учреждений не будет превышать 7 минимальных заработных плат.

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"В том случае, если органы государственной власти осуществляют меры по оптимизации и сокращению своей численности, то такой размер не может превышать 10 размеров минимальных заработных плат", - сказал он и добавил, что эта норма не распространяется на участников АТО, Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предупреждению коррупции.

По словам Яценюк, по ограничению размера заработной платы устанавливается ограничение в отношении работников государственных компаний на уровне не более 10 минимальных заработных плат за исключением объектов государственной собственности, которые представляют стратегический интерес для безопасности и обороны Украины.

Кроме того, с учетом экономической ситуации, по результатам первого полугодия 2015 Кабмин утвердит порядок индексации заработных плат, денежного обеспечения, пенсионных и социальных выплат.

Также было принято решение по оптимизации сети методических кабинетов области образования и сокращения расходов на их содержание.

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Яценюк также отметил, что в законопроекте сохраняются все нормы относительно поступления в учебные заведения вне конкурса тех детей, которые имеют право сейчас на поступление вне конкурса, в соответствии с действующим законодательством.

Бесплатным питанием в профессионально-технических училищах будут обеспечиваться дети-сироты, дети-инвалиды, дети, лишенные родительской опеки, а также дети из малообеспеченных семей.

"Все нормы по закону Украины об образовании остаются неизменными", - отметил премьер и добавил, что это касается и "норм относительно долгосрочных кредитов на строительство и приобретение жилья".

Также определено было, что численность Генеральной прокуратуры в 2015 году сокращается с 20-ти до 15-ти тысяч сотрудников.

"В законе остаются нормы по расходам на содержание помощников-консультантов и на выполнение депутатских полномочий", - сказал Яценюк.

В то же время, отменяется выходное пособие при выходе на пенсию прокурорам, а при увольнении они получают помощь, как и все работники на государственной службе.

Относительно питания в учреждениях здравоохранения, добавил Яценюк, решено было оставить питание всех больных в учреждениях здравоохранения.

"Это сотни миллионов расходов, которые все равно надо финансировать, и не все сразу, я так скажу", - отметил Яценюк.

Он также добавил, что питание детей в учебных заведениях на территории 4-й Чернобыльской зоны будет таким, как в настоящее время.

"Остается досрочный выход на пенсию на 5 лет женщинам в Чернобыльской зоне", - отметил Яценюк.

Среди прочего он отметил, что предлагается сократить количество работников органов внутренних дел с 172 тыс. до 152 тыс. При этом финансирование Минобороны, МВД и Нацгвардии остается в тех пределах, которые определены проектом закона о госбюджете.

Относительно льготного проезда было принято решение, что в 1 июня 2015 льготный проезд остается без изменений, а после этой даты эта льгота будет предоставляться инвалидам 1-й и 2-й групп, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также учащимся из малообеспеченных семей, лицам, которые их сопровождают, и сопровождают инвалидов 1-й группы и участникам боевых действий.

Должностные оклады работников аппаратов судов будут оставлены на нынешнем уровне - вместо 3-кратного повышения.

Питание учащихся 1-4 классов, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, остается.

Яценюк отметил, что это первый этап оптимизации льгот. "Нам нужно переходить на адресность и монетизацию льгот. Надеюсь, что мы с парламентом обязательно это примем. Конечно, это не те радикальные изменения, которые мы могли бы провести, но это, по крайней мере, первый незначительный шаг, который позволит двигаться в вопросе оптимизации льгот, которые должны получить только те люди, которые на это претендуют. В первую очередь, это малообеспеченные, инвалиды", - сказал премьер.