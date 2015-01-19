Штаб Ахметова: «Мы не можем рисковать жизнями волонтеров и мирных граждан»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня впервые за историю Гуманитарного штаба из-за интенсивных обстрелов не откроются пункты выдачи помощи в Донецке. Как только исчезнет угроза безопасности для мирных жителей, которые получают помощь, и волонтеров, которые формируют и раздают продуктовые наборы, Штаб Рината Ахметова возобновит отправку гуманитарных рейсов в Донецк и выдачу продуктовых наборов в самом Донецке и близлежащих городах. Кроме того, объемы поставляемой в январе помощи будут увеличены. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Емченко, директор по коммуникациям СКМ.

«Мы в Гуманитарном штабе Ахметова планируем в январе увеличить объемы гуманитарной помощи для мирных жителей Донецкой и Луганской области. Делаем и будем делать все, что в наших силах, чтоб помочь каждому. НО. 19 января, впервые с сентября 2014 года в будний день не откроются наши пункты выдачи в Донецке - очень интенсивные обстрелы, плотный огонь. Не можем рисковать жизнями волонтеров и мирных граждан. Решение о работе во вторник будем принимать сегодня».

Также в целях безопасности было принято решение в понедельник не отправлять очередную колонну Гуманитарного рейса Рината Ахметова из Днепропетровска в Донецк. Однако в Штабе заверяют, что интенсивные поставки гуманитарной помощи в последнюю неделю обеспечили достаточный запас продуктов на складе «Донбасс Арены» и на пунктах выдачи, чтобы обеспечить впоследствии десятки тысяч людей помощью.

Оперативную информацию о возобновлении выдачи гуманитарной помощи и дате отправки очередного гуманитарного рейса на Донбасс можно узнать на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова и по телефону горячей линии 0 800 509 001.