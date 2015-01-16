Штаб Ахметова выдал жителям Донбасса 1,5 миллиона гуманитарных наборов

За этот период гуманитарная помощь бесплатно раздавалась в 59 районах и населенных пунктах Донбасса (зона проведения АТО и подконтрольные украинской власти территории) наиболее незащищенным категориям населения, согласно утвержденным Штабом критериям. 2400 волонтеров Штаба из числа сотрудников ФК «Шахтер», предприятий Группы СКМ выдают помощь в специально созданных пунктах.

«Объемы помощи Рината Ахметова приняли беспрецедентный масштаб! За время войны создан уникальный гуманитарный механизм, включающий весь процесс - от закупки товаров до доставки, разгрузки, расфасовки и получения помощи в руки», – комментирует Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Напомним, в период с 13 по 19 января 2015 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить на Донбасс 133 большегрузных автомобиля с продуктами для мирных жителей Донецкой и Луганской областей. Это позволит сформировать 197 тысяч продуктовых и 12 тысяч детских пакетов. Всего в течение января Штаб Рината Ахметова планирует отправить на Донбасс 8000 тонн продуктов для формирования 500 000 гуманитарных наборов.

Первый Гуманитарный рейс Рината Ахметова был отправлен на Донбасс в конце августа 2014 года. Объем гуманитарной помощи первого рейса составил 200 тысяч продуктовых наборов.



