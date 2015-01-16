Пограничная служба получила медоборудование от правительства ФРГ

Государственная пограничная служба Украины получила от правительства Германии медицинское оборудование стоимостью более 100 тыс. евро.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ пограничного ведомства, церемония передачи медицинского оборудования от федеральной полиции ФРГ состоялась сегодня в Центральном клиническом госпитале Госпогранслужбы при участии председателя ГПСУ Виктора Назаренко и посла ФРГ в Украине Кристофа Вайля.

Передача современного медицинского оборудования для обустройства реаниамобилей состоялась в рамках международного сотрудничества и была предоставлена пограничникам в качестве благотворительной помощи, отмечается в сообщении.

Во время мероприятия были продемонстрированы 2 реанимобиля, которые пограничники уже оборудовали современными реанимационными комплектами, а также медицинское оборудование – дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, кислородные баллоны для еще двух автомобилей скорой помощи и медицинские сумки с комплектами средств и медикаментов.

«Приятно констатировать, что результатом нашего сотрудничества является получение новейшего медицинского оборудования такой значительной стоимости. Мы очень высоко ценим такую помощь. Ведь это оборудование даст дополнительную возможность нашим медицинским работникам сохранить жизнь, здоровье военнослужащим и обеспечит жизнедеятельность пограничников», – отметил Назаренко.

В свою очередь Вайль пожелал пограничникам крепкого здоровья и успехов в деле охраны государственной границы и заверил в дальнейшей всесторонней поддержке.