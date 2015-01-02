Красный Крест передал больницам Славянска медоборудование стоимостью 200 тыс. евро

Международный комитет Красный Крест передал коммунальным больницам Славянска (Донецкая обл.) медицинское оборудование стоимостью 200 тыс. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер АТО Андрей Лысенко.

«Это новые операционные столы, бестеневые лампы для операций, стерильное оборудование и лапароскопические стойки», - добавил Лысенко.

Также он отметил, что на днях патриотические жители Херсона поздравили украинских военнослужащих с Новым годом и передали теплые вещи и медикаменты для солдат на передовой. Один из общественных фондов области подарил украинским солдатам спортивные принадлежности для поддержания физической формы.

«Это не первая помощь фонда – ранее военные уже получили спальные мешки, теплые вещи, современные средства связи, GPS-навигаторы», - напомнил спикер АТО.