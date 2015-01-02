Красный Крест передал больницам Славянска медоборудование стоимостью 200 тыс. евро
Это новые операционные столы, бестеневые лампы для операций, стерильное оборудование и лапароскопические стойки
Международный комитет Красный Крест передал коммунальным больницам Славянска (Донецкая обл.) медицинское оборудование стоимостью 200 тыс. евро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер АТО Андрей Лысенко.
«Это новые операционные столы, бестеневые лампы для операций, стерильное оборудование и лапароскопические стойки», - добавил Лысенко.
Также он отметил, что на днях патриотические жители Херсона поздравили украинских военнослужащих с Новым годом и передали теплые вещи и медикаменты для солдат на передовой. Один из общественных фондов области подарил украинским солдатам спортивные принадлежности для поддержания физической формы.
«Это не первая помощь фонда – ранее военные уже получили спальные мешки, теплые вещи, современные средства связи, GPS-навигаторы», - напомнил спикер АТО.