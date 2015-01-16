В зоне АТО за сутки ранены 18 украинских военных

За минувшие сутки в зоне АТО погибли 6 и ранены 18 украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, самой сложной является ситуация в районе Донецкого аэропорта. Между тем, аэропорт остается под контролем сил АТО, заверил Лысенко.

"Обстановка в зоне антитеррористической операции характеризуется сохранением высокой интенсивности обстрелов террористами позиций украинских войск. Наиболее сложная ситуация – в районе Донецкого аэропорта. Вчера незаконные бандформирования осуществили неоднократные попытки штурма нового терминала аэропорта, применяя тяжелую артиллерию, минометы, танки и установки «Град». Все атаки были отражены украинскими военными. Аэропорт находится под контролем сил АТО", - сказал он.

Также Лысенко добавил, что на протяжении последних дней наблюдается накопление бронетанковой техники боевиков вблизи линии разграничения. В частности, в г. Горловка обнаружена колонна танков, которая растянулась на 3 км в направлении позиций украинских подразделений.

Кроме того, он констатировал, что обстрелы позиций украинских военных террористами зафиксированы в Ясиноватском и Артемовском районах Донецкой области, в Новоайдарском, Станично-Луганском, Попаснянском и Славяносербском районах Луганской области.