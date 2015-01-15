Сегодня в Донецком аэропорту ранены семеро «киборгов» - журналист

Сегодня, защищая Донецкий аэропорт, погибли двое «киборгов», семеро бойцов получили ранения. Об этом в Facebook написал главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«Оперативная обстановка в Донецком аэропорту 15 января, 16.00. Сражение за аэропорт достигло такого же накала, как и в конце сентября - начале октября - на пике боевых действий», - отметил он.

По словам Бутусова, противник ведет интенсивный огонь из танков и артиллерии прежде всего по наблюдательным и корректировочным постам украинских частей в аэропорту, а также бьет по новому терминалу с целью вызвать обрушение.

«Сегодня утром в результате артиллерийской подготовки противника перед атакой произошло дальнейшее разрушение башни управления Донецкого аэропорта - рухнули оставшиеся второй и третий этаж. Также произошло обрушение стены второго этажа в новом терминале», - сообщил журналист.

Также Бутусов отметил, что «после этого в атаку пошла пехота. Воспользовавшись падением стены, противник проник на второй этаж нового терминала. Атаки производились также из подвала, на первом и третьем этажах. Противник применяет тактику штурмовых групп. Штурмовые подразделения противника полностью укомплектованы гражданами России. Подразделения численностью до взвода отлично экипированы и вооружены, оснащены огнеметами "Шмель" и РПГ, приближаются к нашим оборонительным рубежам, производят интенсивный обстрел с ближних дистанций, и закрепляются. После этого вызывают огонь по выявленным позициям наших бойцов».

Как сообщил Бутусов, «ожесточенный ближний бой на дистанциях 50-100 метров с крупными силами пехоты противника сегодня продолжается весь день, и продолжается в эти минуты».

По его словам, несмотря на мощнейший обстрел из всех видов оружия по новому терминалу и ожесточенные атаки штурмовых подразделений противника, «наши бойцы в терминале сражаются достойно, и своих позиций не сдают. Никто не собирается отступать. Боевой дух наших парней очень высокий».

«Сегодня 2 украинских героя пали смертью храбрых в сражении за аэропорт. 7 бойцов ранено», - сообщил журналист.