Начатая предыдущей властью медицинская реформа будет продолжена, поскольку она “успешна”

В Министерстве здравоохранения заявляют, что медицинская реформа, начатая предыдущей властью, будет продолжена, поскольку она является “успешной”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на заседании парламента заместитель министра здравоохранения Алена Терещенко, отвечая на вопрос народного депутата Алексея Порошенко по поводу целесообразности отмены реформы, поскольку многие жители сел не могут длительное время дождаться вызванных врачей и получить медицинскую помощь.

Терещенко отметила, что эксперимент по проведению медицинской реформы в «пилотных» Донецкой, Днепропетровской, Винницкой областях и в городе Киеве дал хорошие результаты.

“На сегодняшний день позиция Минздрава совпадает с позицией профильного комитета, и зарегистрирован проект закона о продлении действия закона о «пилотах», поскольку те новшества, которые были, а это новая форма финансирования и стимулирования профессиональной деятельности медицинских работников, а также создание единого пространства, а также разграничение уровней медицинской помощи, показали, что реформа успешна, она должна быть продолжена”, - сказала Терещенко.

Отвечая на вопрос лидера фракции “Самопомич” Олега Березюка по поводу того, что многие больные не могут проходить гемодиализ, Терещенко отметила, что вчера в Минздраве состоялось селекторное совещание с регионами, на котором были даны рекомендации относительно обеспечения финансирования гемодиализа на уровне 2014 года.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года в Украине проводился «пилотный» проект по реформированию системы здравоохранения. В рамках медицинской реформы предусматривались изменения в работе первичной медицины, экстренной медицины, внедрение медицинского страхования, сокращение количества медучреждений и открытие амбулаторий семейной медицины.

«Пилотными» регионами по внедрению реформ в здравоохранении являлись Винницкая, Днепропетровская, Донецкая области и г. Киев.

23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон о введении моратория на ликвидацию заведений здравоохранения и сокращение работников этих заведений.

Данным законом вводится мораторий на ликвидацию больниц, поликлиник, амбулаторий фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе тех, что расположены на территории сельских и поселковых советов) и других медицинских заведений государственной и коммунальной формы собственности.

В сентябре 2014 года в Минздраве предложили увеличить с четырех до семи количество регионов, которые принимают участие в «пилотном» проекте по реформированию системы здравоохранения, а также продлить реализацию этой реформы до 31 декабря 2016 года.