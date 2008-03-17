В Ровенской области создают единую систему экстренной медицинской помощи

В Ровенской области будет создана единая система экстренной медицинской помощи. Такое решение зафиксировано в новой областной программе медицинского обслуживания населения, принятой сессией облсовета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, в новую структуру медицинской помощи войдут почти все службы, уже действующие в области, в частности, служба скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинические заведения, приемные отделениями стационарных больниц и сельские фельдшерско-акушерские пункты.

Создать новую систему экстренной помощи депутатов облсовета вынудило недостаточное финансирование этих служб и медицинских заведений, низкий уровень их технического обеспечения.

Теперь, сконцентрировав ресурсы в одних руках, считают депутаты облсовета, их можно более эффективно использовать на благо людей.

Руководители медицины области отмечают, что в настоящее время в Ровенской области функционирует лишь 91 бригада медицинской помощи при необходимости 120, из них лишь 44 % - врачебные бригады. Из имеющихся 105 санитарных автомобилей службы скорой медпомощи 76 машин нуждаются в замене. Кроме того, бригады скорой помощи не оснащены баллонами с кислородом, пульсоксиметрами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим необходимым медицинским оборудованием и препаратами.