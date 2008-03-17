Минздрав Украины намерен выступить основным реципиентом в получении средств Глобального фонда для противодействия ВИЧ/СПИД

Министерство здравоохранения Украины намерено выступить основным реципиентом в получении средств Глобального фонда для противодействия ВИЧ/СПИД и другим социально-опасным болезням.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом шла речь на встрече в министерстве заинтересованных сторон по вопросу получения средств Глобального фонда. (Напомним, Глобальным фондом объявлен 8-й раунд приема заявок, который продлится с 1 марта по 9 июля 2008 года).

Среди заинтересованных сторон, принявших участие в мероприятии, были первый заместитель министра здравоохранения Николай ПРОДАНЧУК, председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ/СПИД и другим социально опасным болезням Минздрава Украины Василий ПЕТРЕНКО, представители Министерства труда и социальной политики, USAID, UNAIDS, PATH, известных общественных организаций.

В частности, участники встречи детально обсудили организационные и концептуальные вопросы по формированию заявки от Украины на получение средств Глобального фонда и сошлись на том, что Министерство здравоохранения выступит основным реципиентом в этом вопросе.

Комментируя итоги встречи, Н.ПРОДАНЧУК отметил, что максимально широкий круг участников мероприятия и открытость обсуждения свидетельствует о готовности Минздрава работать на демократических принципах. «Для Украины участие в 8-м раунде очень важно. Ведь речь идет и о помощи больным, и об улучшении внешнеполитического имиджа Украины как государства. Как мы видим, продолжается тесное сотрудничество с общественными организациями, с международными”, - сказал заместитель министра здравоохранения.

По его словам, Министерство считает, что может выступить основным реципиентом. При этом Н.ПРОДАНЧУК отметил, что общественные организации не исключаются из процесса, а работают вместе с Минздравом. “Правительство имеет более жесткий контроль и со стороны международных организаций, и со своей стороны имеет больше возможностей контроля за выполнением взятых на себя перед международным сообществом обязательств. Следующий наш шаг - заседание Национального совета, где на государственном уровне будет подтверждено участие Минздрава в качестве основного реципиента в 8-м раунде», - сообщил Н.ПРОДАНЧУК.

Как сообщалось, Национальный совет по противодействию туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу создал рабочую группу, которая разработает новую заявку от Украины в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на получение гранта. Если Фонд поддержит новый документ, то государство получит дополнительные средства, которые будут направлены на борьбу с туберкулезом и СПИДом в стране.