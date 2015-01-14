На Донбассе около миллиона людей находятся за чертой бедности - штаб Ахметова



На Донбассе около миллиона людей находятся за чертой бедности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-брифинга заявила Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По ее словам, в основном это пенсионеры, малообеспеченные семьи, семьи с маленькими детьми.

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«На Донбассе не выплачивают пенсии, социальные пособия. Поэтому эти люди крайне нуждаются в продуктах питания. Например, в Макеевке это 53 % населения. Поэтому мы будем открывать там очередной пункт помощи. Штаб покупает продукты отечественного производителя. В наших наборах самые простые продукты, которые не дадут умереть от голода», - сказала Филь.

Она подчеркнула, что Штаб ни на один день не прекаращает свою работу.

«За одну смену нам помогают от 500 до 700 работников. Мы возим такое количество продуктов, которого бы хватило для города с населением 500 000 человек. За 5 месяцев мы закупили более 20 тыс. тонн продуктов. Мы будем помогать нашим землякам на Донбассе, пока не закончится это кровопролитие", - заверила Филь.

Она также сообщила, что штаб Ахметова поможет раненным, пострадавшим из-за обстрела боевиками пассажирского автобуса под Волновахой.

"Вчера под Волновахой произошла страшная трагедия. Много мирных жителей погибли и в Донецке. Приносим свои соболезнования. Гуманитарный штаб держит на контроле состояние всех раненных наших земляков, при необходимости будем помогать", - отметила Филь.