Штаб Ахметова отправит на Донбасс более 130 автомобилей с гуманитарной помощью

Это позволит сформировать 197 тысяч продуктовых и 12 тысяч детских пакетов.

За этот период планируется отправить 6 колонн, в каждой из которых от 16 до 27 автомобилей. В планах на неделю - доставить на Донбасс 2 300 тонн продуктов, среди которых крупы, макароны, сахар, растительное масло, овсяные хлопья, а также детские товары.

Гуманитарную помощь волонтеры Штаба, как обычно, будут передавать мирным жителям оккупированных городов Донецкой и Луганской областей и вынужденным переселенцам, которые проживают в подконтрольных украинской власти городах Донбасса.

Каждый рейс, который отправится в это период, будет открыт для мониторинга представителям международных организаций, а также представителям средств массовой информации и других организаций, которые заинтересованы в обеспечении прозрачности доставки гуманитарных грузов. Такая процедура будет происходить в 8.30 каждого дня отправки Гуманитарного рейса. Об изменениях графика будет дополнительно сообщено на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Напомним, что всего в течение января Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует отправить на Донбасс 8 000 тонн продуктов для формирования 500 000 гуманитарных наборов.