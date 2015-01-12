Штаб Ахметова отправит на Донбасс более 130 автомобилей с гуманитарной помощью
В период с 13 по 19 января 2015 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить на Донбасс 133 большегрузных автомобиля с продуктами для мирных жителей Донецкой и Луганской областей
Это позволит сформировать 197 тысяч продуктовых и 12 тысяч детских пакетов.
За этот период планируется отправить 6 колонн, в каждой из которых от 16 до 27 автомобилей. В планах на неделю - доставить на Донбасс 2 300 тонн продуктов, среди которых крупы, макароны, сахар, растительное масло, овсяные хлопья, а также детские товары.
Гуманитарную помощь волонтеры Штаба, как обычно, будут передавать мирным жителям оккупированных городов Донецкой и Луганской областей и вынужденным переселенцам, которые проживают в подконтрольных украинской власти городах Донбасса.
Каждый рейс, который отправится в это период, будет открыт для мониторинга представителям международных организаций, а также представителям средств массовой информации и других организаций, которые заинтересованы в обеспечении прозрачности доставки гуманитарных грузов. Такая процедура будет происходить в 8.30 каждого дня отправки Гуманитарного рейса. Об изменениях графика будет дополнительно сообщено на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Напомним, что всего в течение января Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует отправить на Донбасс 8 000 тонн продуктов для формирования 500 000 гуманитарных наборов.