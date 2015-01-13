Ситуация с отправкой гуманитарных рейсов Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, завтра, 14 января, 11:00-12:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В ходе мероприятия координатор штаба Римма Филь представит информацию об объемах и направлениях помощи в январе, ситуации с отправкой гуманитарных рейсов на текущий момент. Кроме этого, будет озвучена информация об открытии новых точек выдачи гуманитарной помощи в январе.

Также Римма Филь ответит на все вопросы журналистов.

Аккредитация журналистов по телефонам: (044) 494 31 65, пресс-центр

Адрес: ул. Эспланадная, 20.

При Штабе работает горячая линия - единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua.

Звонки на номер 0 800 50 9001 бесплатны со всех телефонов. Горячая линия работает круглосуточно.