Колонна Гуманитарного штаба Ахметова не выехала в Донецк

Вчера, 12 января, официально были закрыты въезды в Донецк со стороны Мариуполя и Курахово. Штаб запросил информацию у официальных органов о возможности прохождения колонны с гуманитарной помощью со стороны населенного пункта Курахово. До 11.00 вторника 13 января Штаб не получил информацию, в связи с чем в штабе было принято решение перенести рейс на следующий день - 14 января.

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Чтобы не нарушать интенсивность доставки продуктов, в среду, 14 января, планируется отправить сдвоенную колонну Гуманитарного рейса в составе 46 машин. Машины, которые не участвовали в мониторинге сегодня, будут представлены для прохождения процедуры завтра в 08:30.

Для мирных жителей Донецкой области будут доставлены продукты (сахар, мука, овсяные хлопья, макароны, крупы, пряники) и детское питание, подгузники. Это особенно важно, так как с сегодняшнего дня из-за перебоев в поставках на стадионе «Донбасс Арена» прекращена выдача наборов для детей в возрасте от 1 до 2-х лет.

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Напомним, в период с 13 по 19 января 2015 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить на Донбасс 133 большегрузных автомобиля с продуктами для мирных жителей Донецкой и Луганской областей. Это позволит сформировать 197 тысяч продуктовых и 12 тысяч детских пакетов.

Всего в течение января Штаб Рината Ахметова планирует отправить на Донбасс 8000 тонн продуктов для формирования 500 000 гуманитарных наборов.