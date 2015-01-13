Как мужчине быстро восстановить форму после праздников

Праздники подошли к концу, позади Новый год, Рождество и Старый новый год. Я думаю после всех этих веселых праздников нам не только тяжело войти в рабочий ритм, но и тяжело вернуть форму и свой прежний рацион питания. С этой проблемой сталкиваемся мы все, пишет health.obozrevatel.com.

Первое, что нам нужно - восстановить правильный режим сна. Главное тут правило, это ложится спать не в тот день, когда нужно просыпаться

Второе, устройте себе разгрузочный день. К примеру, день на кефире.

Постарайтесь употреблять больше белков и меньше углеводов.

Пейте много воды, 2-3 литра в день. Водный баланс очень важен не только для восстановления, но и для поддержания вашего организма в тонусе.

Начинайте свое утро со стакана воды с лимоном, овсянки с медом и бананом, который богат калием.

Очень полезное действие имеет томатный сок, который богат клетчаткой.

Не начинайте тренировки с больших нагрузок, это очень вредно для вашего сердца. Начните занятия с гимнастики и кардио тренировки. Добавьте приседания и отжимания. Если работаете с гантелями или штангой, выбирайте минимальный вес и только, через два-три дня давайте полную нагрузку.

Главное прислушивайтесь к своему организму и он будет вам благодарен.