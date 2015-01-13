Массаж маслом виноградных косточек улучшит обмен веществ

Легкое и нелипкое, это масло обладает высокой проникающей способностью, улучшает тонус и структуру кожи, повышая ее эластичность и упругость, регулирует деятельность сальных желез, оказывает противовоспалительное, регенерирующее действие, поддерживает баланс жиров и влаги в коже, пишет zdravoe.com.

Богатое триглицеридами, жирными насыщенными кислотами (аминовой и линолевой), оно очень эффективно для сухой и обезвоженной кожи. Поэтому хорошо применять такой массаж на область лица:

От переносицы по диагонали щек к углам челюсти выполняем поглаживание подушечками больших пальцев. Прием улучшает венозный отток, регулирует кровообращение, снижает застойные явления.

Поглаживания от центра подбородка к мочке уха подушечками четырех пальцев обеих рук (повторить 3 раза). Этим приемом воздействуем на подкожную мышцу шеи, круговую мышцу рта, треугольную мышцу рта.

Поглаживание от уголков рта к козелкам подушечками четырех пальцев обеих рук (повторить 3 раза). Воздействуем на околоушные жевательные мышцы.

Поглаживания от крыльев носа к виску подушечками четырех пальцев обеих рук (повторить 3 раза).

Поглаживание от середины лба к вискам большими пальцами (повторить 3 раза). Воздействуем на области височного, большого ушного нервов. Очень эффективно для лимфодренажа.

Поглаживание носа подушечками средних пальцев от крыльев носа к кончику далее по спинке к точке между бровями (повторить 3 раза).

Массаж виноградным маслом подходит для любого типа кожи, особенно он полезен для ухода за утомленной, пересушенной, атоничной кожей с признаками целлюлита. Этот массаж дает прекрасные результаты, особенно в сочетании с другими процедурами, направленными на снижение веса и моделирование контуров тела.