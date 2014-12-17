Средства, которые могут заменить дорогую косметику

Хорошо выглядеть и оставаться молодой можно и без специальной косметики, если выполнять специальные процедуры с помощью подручных средств, пишет "Страна Здоровья".

Лед

Он делает вашу кожу эластичной. Возьмите несколько кубиков льда, положите их в тонкую ткань. Начинайте массировать льдом грудь, выполняя круговые движения, при этом избегая область сосков. Делайте эту процедуру каждый вечер - это предотвращает образование растяжек и улучшит кровообращение.

Чай

Этот обычный и привычный напиток содержит полифенолы, обладающие омолаживающим эффектом. Для того, чтобы ваша кожа была эластичной и имела здоровый цвет, возьмите холодную заварку, смешайте ее со взбитым белком. Нанесите массу на лицо, а через 10 минут смойте ее теплой водой.

Соль

Обычная мелкозернистая соль прекрасно поможет вашим стопам смягчить кожу. Добавьте полстакана мелкой соли в тазик с теплой водой, опустите ноги в раствор. После окончания процедуры ополосните ноги теплой водой, и протрите полотенцем.

А соль крупного помола помогает удалить ороговевшую кожу со ступней и пяток. Натрите проблемные места влажной губкой с крупной солью и подержите минут пять. После окончания процедуры нанесите на кожу питательный крем.

Дрожжи

Они предотвращают появление угрей и снимают воспаление. Пару чайных ложек дрожжей смешайте с теплым молоком, нанесите на лицо массу. Дайте маске высохнуть, а затем смойте ее теплой водой.