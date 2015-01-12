Продукты, которые могут отбелить зубы

Красивая улыбка - лучший аксессуар в любой ситуации. Смотри, какие продукты помогут тебе сохранить зубы жемчужно белыми, пишет lux.fm.

1. Клубника. Несмотря на свой насыщеный красный цвет, в этой сладкой летней ягоде есть кислоты, которые способствуют очищению эмали от бактерий, меняющих цвет зубов.

2. Доктор Мэтью Мессина из американской ассоциации стоматологов говорит, что улучшить цвет зубов помогут семена и орехи - Разжевывая их, ты стираешь некрасивый налет. А значит, это еще один хороший повод перекусить миндалем в середине дня.

3. Яблоки тоже таят в себе массу "полезностей"! Так, они укрепляют десна, а благодаря содержанию воды, улучшают приток слюны. Она-то и поможет смыть вредные бактерии.

4. Обычная сода тоже отличный "отбеливатель", считает Мэтью Мессина.

5. Твердые сорта сыров помогут тебе сохранить ослепительную улыбку - в них много кальция, который отлично укрепляет зубы и десна.