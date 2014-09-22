Все хотят иметь белоснежную голливудскую улыбку. Поэтому лучше знать, какие продукты портят наши зубы, чтобы не злоупотреблять ими, пишет sunny7.ua.

Всем известно, что пища, которую мы употребляем, способна принести пользу или вред нашему организму. Если вы любите завтракать кофе с сигаретой, такая привычка заметно отразится на здоровье зубов.

Какие продукты портят зубы?

1. Газированная вода

Если вы привыкли запивать еду газированными напитками, стоит отказаться от этой привычки. Дело в том, что в ней содержится очень много сахара, такой продукт портит не только наши зубы, но и оказывает негативное воздействие на весь организм.

2. Белое вино

Часто можно услышать, что красное вино вредит нашей улыбке, но не только оно. В белом вине содержится высокая кислотность, которая приводит к истончению эмали зуба. Особо опасны сладкие белые вина, для их приятного сладкого вкуса кладут сахар, чтобы сбалансировать кислоту. Частое употребление может привести к тому, что появятся микроскопические углубления в эмали и в дальнейшем, зубы будут очень восприимчивы к еде.

3. Ягоды

Бесспорно, ягоды очень полезны для нашего организма, но представляют опасность для наших зубов. Этот продукт портит эмаль, окрашивая ее.

4. Лимон

Как часто вы слышите совет: чтобы отбелить зубы, нужно есть лимоны. Пробовали? Если еще не успели, тогда и не советуем. Дело в том, что кислота, которая содержится в лимоне, негативно влияет на эмаль, она станет более пористой.

5. Липкие продукты

Пирожные, печенья с большим содержанием масла и маргарина, конфеты, шоколадные батончики - это все относится к липким продуктам, которые способны оставаться в полости рта в течение 3-4 часов. Эти продукты портят зубы, так как практически не поддаются воздействию слюны.

6. Ночные перекусы

Помимо того что ночные перекусы не наилучшим образом влияют на нашу фигуру, они еще портят наши зубы. В вечернее время работа слюнных желез замедляется и, естественно, количества слюны не хватает для «ополаскивания» полости рта, что негативно влияет на здоровье наших зубов.