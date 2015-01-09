Раненые бойцы отправятся на лечение в Литву

Сегодня, 9 января 2015 года, в 10.00 состоится отъезд на лечение в Литву, четырех раненых бойцов в зоне АТО. Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Днепропетровской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, четверо бойцов находились на лечении в Областной клинической больнице им.И.И.Мечникова в г. Днепропетровск.

Бойцы получили различные ранения, а именно, по словам главного врача Сергея Рыженко: «Богдан в августе получил огнестрельный перелом голени с повреждением нервно-сосудистого пучка. У Дмитрия ранения легкие и осколочный перелом бедра. Саше разбило левую кость. У Алексея страшная контузия, множественные переломы костей таза, голени и бедра. Иван Жердев первым прокладывал путь к их выздоровлению, составляя косточки».

В мероприятии также примут участие Временный Поверенный в делах Литовской Республики в Украине Гвидас Керушаускас и советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Борис Трейгерман, место проведения: г. Киев, ул.Бусловская, 21, посольство Литовской Республики в Украине, подчеркивается в сообщении.