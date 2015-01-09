За сутки в зоне АТО 8 украинских военнослужащих получили ранения

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли четверо украинских военнослужащих, восемь получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Лысенко.

«За сутки мы потеряли четверых наших воинов-героев, еще восемь получили ранения», - сказал Лысенко.