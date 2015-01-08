На протяжении суток в зоне АТО были ранены двое украинских военнослужащих
17:44, 08 января 2015Страна
1093
За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб
Фото: УНИАН
На протяжении суток в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
“За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения”, - сказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter