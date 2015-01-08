На протяжении суток в зоне АТО были ранены двое украинских военнослужащих

17:44, 08 января 2015
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За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб

Фото: УНИАН

На протяжении суток в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

“За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения”, - сказал Лысенко.

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